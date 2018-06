Angelina Jolie si chce dát rok pauzu od natáčení

„Toto léto pracuji. Jsem v Praze na několik měsíců, pak budu mít dva měsíce volno, potom ještě dva měsíce budu pracovat. A pak si dám roční pauzu,“ oznámila Angelina na filmovém festivalu v Cannes, kde propaguje svůj nový snímek A Mighty Heart. - více zde

V Cannes se herečka usídlila se svým partnerem Bradem Pittem a dětmi v luxusní vile na francouzské Riviéře. Pobude zde několik dní, dokud nebude mít premiéru Pittův snímek Dannyho parťáci 3. Poté se Jolie vrátí zpět do Čech, dotočit rozdělaný komixový film Wanted.

Kromě něj by do konce roku měla dokončit thriller Clinta Eastwooda s názvem The Changeling a drama Atlas Shrugged na motivy románu Ayna Randa. Premiéry všech snímků jsou naplánovány na příští rok.