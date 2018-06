Angelina Jolie poprvé od narození dvojčat odhalila tělo

Dvojčata Knox a Vivienne přišla na svět před šestnácti měsíci. Film Salt začala Angelina Jolie natáčet jen půl roku po porodu. Málokdo čekal, že by tak brzy mohla točit sexy scény. Poté, co porodila císařským řezem Shiloh v roce 2006 i dvojčata minulý rok, nebylo vůbec jisté, jestli její břicho bude tak výstavní jako dřív. Angelina je ovšem profesionálka a v černém spodním prádle předvedla svou znovu štíhlou postavu.

Čtyřiatřicetiletá kráska se v trajleru k novému filmu prochází odhalena kolem postele. Hlava není vidět, což některé pochybovače přivádí k myšlence, že se Angelina nechala pro tento záběr někým zaskočit. To ovšem vyvrací tetování u pasu, které ji jasně identifikuje. Recept na rychlý návrat do formy je jasný - krmení a běhání kolem šesti dětí. Že je péče o miminko tím nejlepším receptem na hubnutí ostatně potvrzují i české maminky. čtěte také Bára Basiková hubne kojením

Angelina Jolie hraje ve filmu Salt agentku CIA Evelyn Saltovou, která je obviněna ze špionáže pro Rusko a musí se dát na útěk. Film byl původně pro Toma Cruise, který měl hrát agenta Edwina A. Salta, ale tvůrci se ho rozhodli přepsat pro ženu, když Angelina Jolie potvrdila, že roli přijme.

Natáčení probíhalo na jaře hlavně v New Yorku a Washingtonu, takže Angelina musela na několik měsíců opustit svého partnera Brada Pitta, který se staral o jejich 6 dětí, včetně půlročních dvojčat.

Teď zase rodinu na chvíli opustil Brad, když odjel do Japonska propagovat film Hanebný pancharti. Rozhodl se tam dokonce pořídit novou motorku. Nedávno totiž tu svou zničil při honičce s fotografy. "Měl jsem menší nehodu. Žádná zranění, tedy kromě mého ega. Snažil jsem se ujet nějakým fotografům a místo toho jsem jim poskytl dobrý příběh. Měli o čem psát. Byla to ale moje oblíbená motorka, a to je smutné," přiznal Brad Pitt při návštěvě Tokia.