Angelina Jolie patrně trpí anorexií

"Člověk se ji bojí obejmout, aby ji nezlomil vejpůl," přiznala hereččina kamarádka novinářům s tím, že je Pittova partnerka skutečně kost a kůže. Jenže první známky poruchy příjmu potravy se projevily již na podzim, kdy hollywoodská kráska natáčela v Indii. Před kamerou se kvůli velkému stresu a nedostatku fyzických sil třikrát zhroutila.

"Zdá se, že Angie nemá moc zdravou chuť k jídlu. Když je pak stresovaná nebo v depresi, ještě se to zhorší," přiznal nejmenovaný zdroj z hereččina okolí. Podle něj má Jolie vážné problémy s jídlem již řadu let. Dokonce během těhotenství s Shiloh Nouvel odmítala přibývat na váze a občas i zhubla. Strach z těhotenské nadváhy je také jednou z příčin, proč odmítá další vlastní děti.

Spolu s partnerem Bradem Pittem se přestěhovala do New Orleans, kde si zařídili luxusní rezidenci. Hollywoodský krasavec tam natáčí film The Curious Case of Benjamin Buton, ale rodina zůstane ve městě poničeném hurikán Katrina i poté.