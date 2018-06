Angelina Jolie otevřela školu v Afghánistánu. Dalším pomohou její šperky

Herečka a režisérka Angelina Jolie otevřela už několik dívčích škol v Afghánistánu a plánuje další vzdělávací ústavy. K nim by měla pomoci hlavně její nová řada šperků, která jde do prodeje tento týden. Sto procent výtěžku z prodeje poputuje do fondu její nadace Education Partnership for Children of Conflict.