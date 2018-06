Angelina Jolie občas myslí na bokovku

Do "ničeho, kde by byla svázána jakýmikoliv hloupými pravidly" nepůjde, píše americký magazín Celebrity Living.

Angelina svoji touhu po volném manželství svěřila francouzským přátelům. "Není se čemu divit. Je to neuvěřitelně sexuální a svobodomyslná ženská, která už v minulosti dokázala, že v sexu nezná zábran. Otázkou je, jak se na její otevřenou mysl bude dívat Brad," cituje časopis blízkou přítelkyni herečky.

Již loni v září pronikly do médií zprávy, že se herečka řídí heslem "co oči nevidí, to srdce nebolí". Tehdy podle australského časopisu NW do náručí hip-hopového zpěváka Wyclefa Jeana. Prožili prý spolu na Tahiti, během kterého se procházeli ruku v ruce a vyměňovali si zamilované pohledy.



Angelina dorazila na Tahiti podpořit Jeanovu charitativní organizaci Yele Haiti. Noc se svým přítelem Bradem Pittem ale nakonec vyměnila za skotačení se zpěvákem. Podle očitých svědků to mezi ní a Wyclefem skutečně jiskřilo, především při společném dovádění na tanečním parketu. "Bylo to mezi nimi opravdu žhavé. Jolie doslova šílela, když Wyclef předstoupil před dav a začal zpívat," napsal časopis NW.