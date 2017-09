Jolie svěřila produkci synům a naznačila, že s Pittem postrádala lásku

Snímek First They Killed My Father, který Angelina režírovala, produkovala a napsala k němu i scénář, se opírá o paměti kambodžské aktivistky a spisovatelky Loung Ung. V knize popisuje své kruté zkušenosti s režimem Rudých Khmerů, který zažila jako dítě.



„Loung zažila tolik hororů, ale také prožila tolik lásky a to je důvod, proč je dnes v pořádku. To je něco, co si musím pamatovat,“ uvedla Angelina v rozhovoru pro New York Times.

Herečka dále prozradila, že děti jsou pro ni v těchto dnech největší oporou. „Jsou to nejlepší přátelé, jaké jsem kdy měla. Nikdo v mém životě za mnou nikdy tak nestál,“ řekla s tím, že dva nejstarší chlapci jí při natáčení dokonce pomáhali s produkcí. „Byla to radost. Chci, aby děti měly velmi silnou pracovní morálku. Když jsem na ně dohlížela a viděla Maddoxe a Paxe pracovat se štábem, bylo to prostě úžasné,“ svěřila se Jolie.

Kromě šestnáctiletého Maddoxe a třináctiletého Paxe herečka vychovává ještě jedenáctiletou Shiloh, dvanáctiletou Zaharu a devítiletá dvojčata Vivienne a Knoxe.



Angelina Jolie přivedla své děti v únoru na promítání filmu: