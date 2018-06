Žádné luxusní dary, ale cestování, říká o Vánocích Angelina Jolie

"Moc ráda během vánočních svátků cestuji, protože si myslím, že je pro mě mnohem vzácnější poznávání světa než krabice darů. Samozřejmě to neznamená, že svátky vůbec neuznávám. A děti samozřejmě něco pod stromečkem najdou," říká Angelina Jolie.

I přes své a manželovo pracovní vytížení se snaží se svými dětmi být co nejvíc. S Bradem Pittem mají dokonce dohodu, že pracují na střídačku. Když jeden točí, druhý je s dětmi doma.

"Já mám v Bradovi úžasného partnera. A předtím, než jsme si pořídili děti, jsme souhlasili, že v zájmu velké rodiny nikdy nebudeme oba pracovat ve stejnou chvíli. Když on natáčí film, já netočím. Jsem doma, věnuji se dětem a jen příležitostně podnikám cesty do zahraničí a pracuji pro OSN. Pak, když pracuji já, on udělá to samé, takže nedělám všechno pořád," dodala Jolie.

Utáhnout osmičlennou rodinu není prý jednoduché, ale když se snaží všichni zúčastnění, lze všechno.

Angelina Jolie a Brad Pitt spolu vychovávají jedenáctiletého Maddoxe z Kambodže, devítiletého Paxe z Vietnamu, sedmiletou Zaharu z Etiopie a vlastní šestiletou Shiloh a čtyřletá dvojčata Vivienne a Knoxe.