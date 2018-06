Angelina Jolie nesmí otěhotnět, hrozil by jí infarkt

Angelina, která nedávno přiznala, že si v těhotenství libuje, protože si jako těhotná připadá nesmírně sexy, bude muset další děti do své rodiny už nejspíš pouze adoptovat.

Naplno se u ní totiž rozvinula nebezpečná těhotenská cukrovka, která by na životě ohrozila nejen ji, ale i dítě.

Jak pro magazín OK! uvedl doktor Larrian Gillespie, Jolie by se měla vzdát touhy po dalším biologickém dítěti, protože by ji to mohlo stát život.



Dvojčata Angeliny Jolie Knox a Vivienne přišla na svět loni v červenci

"Její poslední dvě těhotenství byla poznamenána vážnými zdravotními komplikacemi, takže bylo nutno přistoupit k císařskému řezu. Další císařský řez by pro ni mohl být kvůli zástavě srdce či mozkové mrtvici definitivní," vysvětlil její lékař.

Angelina Jolie porodila v květnu 2006 dceru Shiloh, loni v červenci pak dvojčata Knoxe a Vivienne. O jejím dalším těhotenství se spekuluje několik týdnů, tyto informace ale herečka nepotvrdila.