Svatba Pitta a Jolie byla tak tajná, že o ní nevěděl ani nevěstin otec

„Zdá se, že to muselo být nádherné, jednoduchý obřad se všemi dětmi. Muselo to být velmi zábavné. Mám z nich obrovskou radost,“ řekl herec Jon Voight v magazínu People.

Důvod, proč ho Angelina Jolie na svatbu nepozvala, prý chápe. „Nejsem zklamaný. Chápu to. Děti je dlouho nutily, aby se vzali, a tohle byl pravý čas," řekl Voight.

Se svou dcerou neměl v minulosti dobré vztahy. Angelina Jolie ho ignorovala kvůli tomu, že byl nevěrný její matce Marcheline Bertrandové, která zemřela v roce 2007 na rakovinu.

Usmířila se s ním až rok a půl po matčině smrti, a to na naléhání Brada Pitta, který chtěl, aby děti měly i druhého dědečka.

Rodiče Angeliny Jolie Jon Voight a Marcheline Bertrandová K usmíření s otcem přiměl Angelinu Jolie Brad Pitt, aby jejich děti měly i druhého dědečka.

Jon Voight se nyní za svou dcerou do Francie rozhodl odletět, aby jí k sňatku popřál osobně. „Pojedu je ještě tento týden do Evropy navštívit. Čekal jsem na tu svatbu dlouho, jsem velmi šťastný," řekl serveru MailOnline s tím, že se nemůže dočkat vnoučat a chce se stát na chvíli jejich chůvou, aby novomanželé měli čas pro sebe.

K sňatku mezitím páru přezdívanému Brangelina gratulují na internetu i slavní přátelé jako George Clooney nebo Mia Farrow.

Brad Pitt poprvé na veřejnosti se snubním prstenem (28. srpna 2014)

Ani oni nevěděli, co snoubenci chystají. Svatba byla dokonale utajená a novináři vůbec netušili, co se během víkendu na zámku Miraval děje. Dvojici oddal soudce z Kalifornie, který do Francie cestoval jen kvůli svatbě. Angelina a Brad jsou tak manželi podle amerického práva.

Datum svatby nevybral pár náhodně. Bylo to desáté výročí natáčení filmu Pan a paní Smithovi, kde se Pitt a Jolie dali dohromady. Na svatbu pozvali 22 vyvolených. Byli mezi nimi zřejmě Pittovi rodiče a sourozenci. Nikdo z nich ale nechtěl podrobnosti komentovat.

Ani pro jednoho ze snoubenců to nebyla první svatba. Angelina Jolie byla vdaná v letech 1996 až 1999 za Jonnyho Lee Millera a v letech 2000 až 2003 za Billyho Boba Thorntona. Brad Pitt byl manželem Jennifer Anistonové v letech 2000 až 2005.