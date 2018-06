Je to exploze utrpení, řekla Jolie po návštěvě uprchlíků v Turecku

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) tento týden oznámil, že počet uprchlíků ve světě loni vzrostl na rekordních 59,5 milionu. Nejvíce běženců, kteří opustili domov kvůli konfliktům, pochází ze Sýrie. Mnoho jich zamířilo právě do sousedního Turecka, které nyní poskytuje útočiště 1,8 milionu syrských uprchlíků.

Jolie, která je od roku 2012 zvláštní vyslankyní Vysokého komisariátu OSN pro uprchlíky, varovala, že Syřanům a Iráčanům, které boje vyhnaly z domovů, se začíná nedostávat míst, kde by nalezli bezpečný úkryt. Státům sousedícím s oběma zeměmi totiž začínají docházet kapacity.

„Je těžké poukázat na jediný případ, kde se jako mezinárodní společenství vážně zabýváme příčinami migrace uprchlíků,“ uvedla podle agentury Reuters Jolie v den, který OSN vyhlásila Světovým dnem uprchlíků. „Nikdy dřív nebylo tolik lidí připraveno o jejich lidská práva,“ uvedla herečka.

Od roku 2011, kdy konflikt v Sýrii propukl, zavítala Jolie do Turecka již třikrát. V rámci své nejnovější návštěvy se setkala s vysokým komisařem OSN pro uprchlíky Antóniem Guterresem a tureckým prezidentem Tayyipem Erdoganem nedaleko syrské hranice, v nedalekém táboře pak navštívila uprchlíky.

Angelina Jolie vzala do Turecka dceru Shiloh (druhá zleva).

Jolie do Turecka vzala i svou dceru Shiloh. Přeje si, aby její děti měly přehled o všem, co se ve světě děje a uvědomily si, že spousta dětí nemá tak pohodlný život jako ony. Věří, že právě její děti budou jednou pomáhat druhým a ráda by je místo před kamerou viděla v politice nebo na místech, odkud budou svět měnit k lepšímu.