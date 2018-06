Angelina Jolie musela vzít dceru do filmu, jiné děti se jí bály

"Mysleli jsme, že bude zábava vzít děti na kamerové zkoušky, aby s námi byly na place, ale nechtěli jsme, aby hrály. To nebyl cíl můj ani Brada," řekla Angelina Jolie pro Entertainment Weekly.

Nakonec ale jejich dcera Vivienne roli dostala. Bylo to prý z nouze. "Ostatní tří a čtyřleté děti nechtěly do mé blízkosti. Muselo to být dítě, které mě má rádo a nebojí se mých rohů, očí ani drápů. Takže to musela být Viv," zdůvodnila výběr Jolie.

Svým kostýmem herečka vyděsila ovšem i některé své děti. Desetiletý Pax prý utekl. "Nejdřív jsem myslela, že si dělá legraci, tak jsem se s ním honila, až jsem zjistila, že pláče," prozradila Jolie.

V nové verzi pohádky o Šípkové Růžence hraje Angelina Jolie zlou královnu. Její dcera hraje princeznu. Do českých kin přijde film 29. května.