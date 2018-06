Angelina Jolie: krize ve vztahu s Pittem a sebepoškozování

Hollywoodská hvězda se údajně mezi kolegy ukazuje jen v době natáčení, mimo natáčecí čas se ale zavírá sama ve svém přívěsu. Svým chováním tak podnítila spekulace, že se opět uchýlila k sebepoškozování, ke kterému se již v minulosti přiznala. "Angie většinu času pláče v přívěsu a téměř nejí. Zapomíná text, chvěje se a kouká do prázdna," uvedl pro magazín Now svědek ze štábu. "Je to tak zlé, že mají někteří členové štábu podezření, že bere drogy, i když je to vyloučené. Ale ti, kteří ji dobře znají, si uvědomují, že pokud se sebepoškozuje, mohlo by to být o dost horší," dodal svědek.

Angelina Jolie má problémy už od začátku natáčení nového filmu o tajné špionce, kde se objeví nejen jako brunetka, ale i jako blondýnka. Není to tak dlouho, co přímo na place zkolabovala. "Je toho na ni teď hodně. Zkolabovala mezi jednotlivými scénami. Měla problémy s dýcháním a zatočila se jí hlava," psal magazín Now s tím, že nad hereččiny síly byly především záběry, kdy musela běhat. Herečka odmítá nařknutí z poruchy příjmu potravy, podle svého okolí je ale velice fyzicky a psychicky vyčerpaná.

Jolie a Pitt spolu vychovávají šest dětí, z nichž tři jsou adoptované. Přestože za celou rodinou minulý týden přijeli na návštěvu Pittovi rodiče, Jolie rodině nevěnovala žádnou pozornost a s výmluvou na natáčení odešla. Brad Pitt proto vzal děti i své rodiče na výlet k Niagarským vodopádům a svoji partnerku nechal samotnou, jen s jejím bratrem Jamesem. Pětatřicetiletý James Haven údajně stojí za neshodami obou herců, protože se podle Pitta příliš vměšuje do jejich vztahu.