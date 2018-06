Angelina Jolie je prý znovu těhotná

Podle italského tisku se Angelina o svém údajném těhotenství dozvěděla těsně před konferencí, která se paradoxně zabývala tématem "budoucnosti dětí v mysli společnosti". Angelina prý svoji účast kvůli té velké zprávě zrušila.

Mluvčí Pio Manzu Center, kde se událost konala, tuto zprávu v podstatě potvrdila. "Angelina to minulý týden zrušila. Kvůli ochraně jejího soukromí nemohu potvrdit její těhotenství, ale mohu říct, že zprávy v italských novinách byly správné," řekla Letizia Manjani.

Bylo by to druhé biologické dítě Jolie a jejího přítele Brada Pitta. Kromě vlastní dcery Shiloh mají další tři adoptované děti.

Angelina a její přítel Brad Pitt si podle všeho velice oblíbili Evropu. "I když jsme jako nomádi, tak bychom chtěli mít domov v Evropě. Věnuje se zde více pozornosti k tomu, co se děje ve světě a je jednodušší dostat se odsud do Asie nebo do Afriky," vyjádřil se o starém kontinentu pochvalně Pitt. Jeho favority jsou přitom Španělsko, Itálie a Francie.