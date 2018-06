Angelina Jolie je i po porodu moc hubená. Musí přibrat přes deset kilo

Nejen, že se bude v nové roli s pár kily navíc lépe vyjímat, ale filmaři si chtějí pojistit, že se jim zase na natáčení nesesype. "Ideální by bylo, kdyby přibrala takových třináct kilo. Pro Angelinu ale bude dost náročné takovou hmotnost nabrat během několika málo týdnů. Ona je i po porodu štíhlá jako proutek," svěřil světu zdroj blízký herečce. "Producenti nechtějí, aby se opakovaly její stavy z natáčení Wanted, kdy Angelina několikrát upadla do mdlob, jakmile se nasoukala do kostýmu. Do Thomase Crowna navíc požadují přesvědčivější a hlavně ženštější hlavní hrdinku," dodal.



Angelina Jolie byla po porodu dcery Shiloh Nouvel tak štíhlá, až se o ni začalo její okolí strachovat

Jolie, která začátkem měsíce porodila dvojčata Knoxe Leona a Vivienne Marcheline, si ve filmu zahraje s Piercem Brosnanem, který si zopakuje roli bohatého zloděje uměleckých děl. Herec bude snímek zároveň také produkovat.

Novopečená maminka už opustila i s novými přírustky do rodiny porodnici a teď se snaží ukrýt před zvědavými paparazzi na francouzském venkově. Angelina má co dělat, aby se postarala o dva novorozence, a tak starost o zbývající čtyři děti převzal Brad.



Angelina Jolie a Brad Pitt platí v Hollywoodu za jeden z nejstabilnějších párů

Jindy přímo ukázkový otec nedávno šlápl vedle, a sice když si posadil dceru Shiloh na klín, a seděl přitom za volantem. Byť šlo pouze o golfové vozítko, sklidil za to okamžitou kritiku ze strany odborníků na bezpečnost v dopravě.

Jak píše britský list Daily Mail, dopravním specialistům se nelíbí především to, že známá persona, jakou je čtyřiačtyřicetiletý herec, může být nechtěným vzorem pro další rodiče. "Děti nesmějí sedět na klíně rodiče při řízení jakéhokoliv dopravního prostředku, protože jsou pro řidiče velkým rozptýlením. Při nehodě jsou navíc v pozici, v níž jsou vystaveny největšímu nebezpečí zranění," upozorňuje například mluvčí britské Královské společnosti pro prevenci dopravních nehod.