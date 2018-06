Angelina Jolie dostane za fotky dvojčat deset milionů dolarů

V únoru letošního roku vyplatily americké magazíny za exkluzivní snímky 1,5 milionu dolarů zpěvačce Christině Aguilerové, o měsíc později pak za dvojčata Emme a Maxe zinkasovala Jennifer Lopezová s manželem Markem Anthonym šest milionů. Angelina a Brad prý mohou očekávat honorář až o čtyři miliony vyšší.

„Je to teď ve stádiu, kdy by se některé hvězdy mohly rozhodnout mít děti jen proto, aby vydělaly více peněz,“ uvedl editor jednoho magazínu, který si nepřál být jmenován, pro americký deník New York Post.

„Stává se z toho teď velký byznys. Je to šílené, jsou rafinovaní. Práva jsou dnes prodána ještě před tím, než se celebrity dostanou do nemocnice. Najímají si extra ochranku, takže je nemožné získat snímek ilegálně,“ uvedl šéfredaktor magazínu National Enquirer Barry Levine.

„Když jsem byl šéfredaktorem magazínu Star v Los Angeles, koupil jsem fotky dítěte Lisy Marie Presleyové v roce 1989 za sto tisíc dolarů. A v tu chvíli jsem si říkal, jak je to šílené. Teď je to idiotismus. Rád bych viděl více lidí, jako je Sarah Jessica Parkerová, kteří si stoupnou před nemocnici a poskytnou fotky zdarma,“ dodal Levine.