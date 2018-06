Nikdy jsem nechtěla mít děti, říká šestinásobná matka Angelina Jolie

„Je to zvláštní, ale nikdy jsem nechtěla mít dítě. Nikdy jsem netoužila po tom, abych byla těhotná. Nikdy jsem ani děti nikomu nehlídala. Zkrátka jsem o sobě nikdy nepřemýšlela jako o matce,“ sdělila Angelina pro magazín Associated Press během své středeční návštěvy Kambodže, kde natáčí nový film.

Herečka do Kambodže přiletěla i se synem Maddoxem, aby mu ukázala místo, odkud pochází. Angelina v Kambodži natáčí film „First they killed my father“ který sama režíruje a napsala i scénář.

Jolie přiznává, že setkání s kambodžskými dětmi v roce 2002 během natáčení snímku Tomb Rider v ní probudilo mateřské pudy a po dítěti zatoužila. Adopce pro ni v té době byla tou nejlepší volbou a svého rozhodnutí nelituje.

„Dnes vím, že jsou děti něco úžasného. Mít rodinu je ta nejkrásnější věc. Jsem díky svým dětem velmi šťastná. Všechny neuvěřitelně miluji. Přinesly do mého života velkou dávku lásky a štěstí,“ prozradila herečka, která se prý bude vždy ráda vracet do Kambodže nejen kvůli Maddoxovi. Tuto zemi si zamilovala.



„Když jsem poprvé navštívila Kambodžu, změnilo mě to. Změnilo to můj pohled na ni. Zjistila jsem, že má Kambodža neuvěřitelnou historii, o které jsem neměla tušení. Neučila jsem se o tom ve škole. Bylo tolik věcí, které jsem chtěla vědět a pochopit. Bylo to úžasné,“ doplnila herečka.

Angelina Jolie a všechny její děti: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne a Knox (letiště Los Angeles, 8. 7. 2015):