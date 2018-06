Hezky se obléct umí každý, důležitější je vaše duše, radí Jolie dcerám

„Zjistěte, kdo jste, co si myslíte a jaké postoje zastáváte. A bojujte za to, aby i ostatní měli svobody, jaké máte vy. Stojí zat o v životě pomáhat a sloužit druhým. Svým dcerám říkám: od ostatních vás odliší to, jestli a jak moc jste ochotné pomáhat jiným. Každý si může obléknout hezké šaty a udělat make-up. Je to vaše mysl, co vás bude jako člověka utvářet,“ řekla Jolie pro magazín Elle.

Herečka má celkem šest dětí: Maddoxe (16), Paxe (14), Zaharu (12), Shiloh (11) a devítiletá dvojčata Knoxe a Vivienne. Letos se objeví v pokračování pohádky Zloba - Královna černé magie.

Kromě hraní je také aktivní v boji proti sexuálnímu násilí v oblastech sužovaných konflikty. Také proto se sešla s bývalým americkým ministrem zahraničí Johnem Kerrym, se kterým diskutovala o své kampani.

Poprvé se setkali v roce 2013, když byl Kerry ještě ministrem a Angelina Jolie naléhala na světové vůdce, aby se zavázali k zastavení beztrestnosti sexuálního násilí na ženách i mužích v konfliktních oblastech. Tématu se věnovala i jako režisérka svým loňským snímkem First They Killed My Father o konfliktu v Kambodži.

Závazek ukončit beztrestnost znásilňování ve válečných zónách už podepsalo více než 150 zemí. „Po celém světě máme stále nové a nové týmy lidí, kteří dokumentují tyto zločiny a pomáhají zahájit jejich potrestání. Loni v létě jsem třeba byla v Keni, kde spolupracujeme s mírovými jednotkami NATO,“ popisuje jedna z nejkrásnějších žen světa.

Angelina Jolie bojuje také za další práva žen a žádá jejich neustálé posilování. „Myslím na to, jak těžce ženy v minulosti bojovaly, aby nás dostaly tam, kde teď jsme. Ale i když se to pořád zlepšuje, stále jsou zločiny na ženách vnímány jako menší zlo,“ řekla.