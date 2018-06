Angelina Jolie: Až děti povyrostou, skončím s hraním

Vypadá to tak, že pár Angelina Jolie a Brad Pitt už brzy skončí s hraním. Osmačtyřicetiletý herec nedávno prohlásil, že až mu bude 50, skončí s účinkováním před kamerou. Nevyloučil ale, že u filmu zůstane coby producent, nebo režisér (více zde).

Jeho partnerka a matka tří společných biologických dětí Angelina Jolie také zvažuje konec kariéry.

Angelina Jolie, Brad Pitt a jejich šest dětí: Pax, Shiloh, Vivienne, Knox, Maddox a Zahara (2011)

"Myslím, že budu muset skončit s hraním, až děti budou v teenagerském věku. Doma bude toho hodně na práci," řekla Jolie pro Channel 4 News.

Tmavovláska je ale prý ráda, že je herečka. Práce před kamerou jí dala velké zkušenosti, bavila ji a mohla být součástí nejrůznějších příběhů.

"Ale jestli by to zítra skončilo, budu velmi ráda, že budu doma s dětmi. Probudím se ráno jako máma, zapnu si zprávy stejně jako všichni ostatní a uvidím, co se děje. Chci být součástí světa v pozitivním smyslu," dodala herečka, která je vyslankyní dobré vůle OSN.

Angelina Jolie a Brad Pitt vychovávají šest dětí. Nejstaršímu Maddoxovi je 11 let, Paxovi devět, Zahaře sedm, Siloh šest a pár má ještě tříletá dvojčata Vivienne a Knoxe. Právě kvůli dětem zvažují i svatbu (více o jejich plánech zde).