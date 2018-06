Angelina Jolie chce být prvotřídní Catwoman, o rady si říká pornoherečce

Třiatřicetiletá hollywoodská herečka se s brunetou slavící úspěchy v pornobranži zná již řadu let. Diskuse nad rolí je tedy vedena v přátelském duchu.

"Tera a Angelina jsou přítelkyněmi a jsou neustále v kontaktu prostřednictvím e-mailu. Neustále spolu probírají ty holčičí věci. Poté, co vyšla zpráva, že získala tuto hlavní roli, zeptala se Angelina Tery, co si o tom myslí. Tera má o roli takovou představu, že Angelina vyhrkla: ´Měla bys to hrát!´" tvrdil zdroj blízký herečce americkému deníku New York Post.



Kočičí žena se poprvé objevila v komiksu o Batmanovi a na konci šedesátých let ji proslavila Julie Newmarová. Ta je s výběrem obsazení pro připravovaný snímek spokojená. "Angelina by byla pro tu roli skvělá. Mí přátelé z branže mi řekli, že už si o té roli zjišťovala podrobnosti. Úplně rozumím tomu, že ji ta role zajímá," řekla už dřív čtyřiasedmdesátiletá herečka.

Angelina Jolie porodila 13. července ve francouzském Nice dvojčata Knoxe a Vivienne. V současnosti o ně pečuje v provensálském zámku Miraval a zotavuje se z šestinedělí.