Angelina Jolie chce adoptovat sirotka z chatrče

Herečka se s desetiletým chlapcem setkala v Los Angeles na předávání Oscarů poté, co film Milionář z chatrče zvítězil v osmi kategoriích. Angelina si s ním a s devítiletou Rubinou Ali údajně dlouho povídala a prozradila jim, že by se ráda starala o sirotka z Indie. "Dobře, svěřím vám malé tajemství, brzy to přijde," řekla Jolie dětským hercům.

Angelina a Brad už mají tři adoptované děti - osmiletého Maddoxe z Kambodži, pětiletého Paxe z Vietnamu a čtyřletou Zaharu z Etiopie. Pár si pořídil i biologické děti, dvouletou Shiloh a osmi měsíční dvojčata Vivienne a Knoxe. Jedním z důvodů, proč mají Angelina s Bradem zájem adoptovat zrovna dítě z Indie je ten, že chtějí podle slov Angeliny doplnit jejich "duhovou rodinu".



Azharuddin Mohammed



Pár trávil čas v Indii v roce 2006, kdy Angelina natáčela film Síla srdce. Rodiče šesti dětí tenkrát navštívili sirotčinec v Púně, kde strávili více jak hodinu při setkání s dětmi, kterým přivezli dárky.

"Brad a Angelina byli báječní a milují děti. Každý pohyb a pohled jich dvou byl provázen láskou k našim dětem a byli jsme zahrnuti jejich opravdovou náklonností. Byl to obrovský zážitek nejen pro naše děti, ale i pro naše zaměstnance," uvedl šéf adopčního centra v Púně.