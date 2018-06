Angelina Jolie by mohla přijít o adoptovanou Zaharu

Ne že by to bylo poprvé, co se hereckému páru Angelině Jolie Bradu Pittovi ozvala žena tvrdící, že je Zahařinou matkou. Pokaždé se však ukázalo, že se jedná o omyl, respektive podvod. Nyní to vypadá vážně.

Čtyřiadvacetiletá Mentewab Dawit Lebiso řekla magazínu In Touch: "Chci svoji dceru zpět, aby se vrátila domů a viděla, odkud pochází. Spolu s babičkou jsme se musely tvrdě snažit, abychom ji mohly vychovat, chceme, aby získala zpět svoji identitu."

Lebiso tvrdí, že své dítě nechala v etiopském sirotčinci, protože měla za to, že brzy zemře, a neměla prostředky na jídlo. Navíc prý nepodepsala žádné předávací listiny, čili by podle adopčního práva měla na své dítě nárok.

Angelina Jolie a její právníci se hájí tím, že dítě adoptovali na základě dokumentů, podle nichž byla matka Zahary mrtvá (údajně zemřela na AIDS), navíc dítě bylo v tak žalostném stavu, že jí adopce podle všeho zachránila život.

V dokumentech každopádně údajně stojí, že Zahara sice nemá matku, ale zůstala jí babička a další rodinní příslušníci. Ti magazínu In Touch sdělili, že Jolie s nimi neudržovala žádný kontakt, a neměli tím pádem ponětí, co se s dítětem stalo.

Výsledek sporu je zatím ve hvězdách, každopádně jak organizace Horizons for Children, která adopci zprostředkovala, tak etiopské úřady zatím potvrdily, že adopce proběhla legálně. Ono přece jen Agelina Jolie, která s Bradem Pittem kromě Zahary a vlastní dcery Shiloh vychovávají další dvě adoptované děti, Paxe a Maddoxe, je v právní bitvě jiná váha než její zaoceánská sokyně.