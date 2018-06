Angelina Jolie brání klučičí styl své dcery, je podle ní úchvatný

"Ráda se obléká jako kluk a taky by jím chtěla být. Museli jsme ji kvůli tomu i ostříhat. Má ráda všechno chlapecké, myslí si, že je jako její bratři," řekla Angelina Jolie v rozhovoru pro časopis Vanity Fair.

Čtyřletá Shiloh, která vypadá jako malá kopie Brada Pitta, má nejradši kalhoty, teplákové soupravy, kravaty a saka.

"Myslím, že je úchvatné, jak si vybírá oblečení. A já nikdy nebudu takový rodič, který nutí dítě, aby bylo co není. Myslím, že to by byla špatná výchova," řekla Jolie agentuře Reuters. "Děti by měly mít možnost se projevit jakýmkoli způsobem chtějí, aniž by je někdo soudil. To je důležitá součást jejich růstu," dodala pyšná matka.

Shiloh napodobuje nejvíc svého staršího bratra Maddoxe. Záviděla mu i oslavu narozenin ve vojenském stylu, takže jí rodiče dopřáli totéž a ke čtvrtým narozeninám dostala vojenské boty, army oblečení a postel ve tvaru vesmírného plavidla.

Brad Pitt nedávno přiznal, že si jeho dcera zamilovala příběh Petra Pana a zvlášť ji fascinují bratři malé Wendy. Dokonce trvá na tom, že se jí má říkat "John".

Že některým lidem připadá chování Shiloh zvláštní, nemohou její rodiče pochopit. "Společnost se má ještě hodně co učit pokud jde o odsuzování a škatulkování ostatních. Musíme ujít ještě dlouhou cestu," řekla Jolie.