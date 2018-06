Angelina Jolie: Filmem U moře jsem chtěla zlepšit vztah s Bradem

„Potkali jsme se při práci a pracovalo se nám spolu dobře. Chtěla jsem, abychom společně vytvořili něco hodnotného. Myslela jsem si, že by to byl dobrý způsob, jak bychom mohli komunikovat. Svým způsobem se to stalo, jistým způsobem jsme na některé věci přišli. Ale také v tom byla zřejmě nějaká těžkost, která přetrvávala a která nesouvisela s tím filmem. Bylo to něco, s čím jsme se potýkali,“ řekla Angelina Jolie pro magazín Hollywood Reporter.

S Bradem Pittem se do sebe zamilovali v roce 2005 při natáčení filmu Mr. & Mrs. Smith. On tehdy odešel od manželky Jennifer Anistonové a s Angelinou Jolie si pořídil šest potomků, z toho tři adoptivní.

„Během deseti let jsem přišla o matku, podstoupila jsem mastektomii, také jsem se bála rakoviny vaječníků a byla na operaci. Prošla jsem si i dalšími věci. Umělecké dílo může být něčím, co vám pomůže s léčbou, nebo vám přitíží. Nevím. Jsem ráda, že jsme ten film natočili, protože jsme prozkoumali různé věci. Ať to bylo cokoli, zřejmě to nevyřešilo určité problémy, ale mluvili jsme díky tomu o něčem, co jsme spolu potřebovali probrat,“ dodala.

Snímek U moře moc kladné kritiky nesklidil, přesto Jolie pokračovala v režii dalších snímků.

Angelina a Brad se rozešli v září roku 2016. Za rozpad vztahu mohl především hercův alkoholismus a agresivita s ním spojená. Pitt z krachu manželství vinil hlavně sebe.

„Pokud někoho milujete, necháte ho jít. Teď už vím, co to znamená. Znamená to milovat, aniž byste druhého vlastnil. Znamená to neočekávat nic na oplátku. Bylo mi to zatraceně jedno, dokud jsem to nezažil,“ řekl herec letos v květnu s tím, že posledních pár měsíců měl pocit, jako by zemřel.