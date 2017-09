Angelina Jolie: Vůbec si neužívám, že jsem teď svobodná

Jolie se o svém soukromí rozpovídala během rozhovoru, který vznikl u příležitosti propagování hereččina nového filmu First They Killed My Father.

„Někomu se možná může zdát, že si to všechno užívám a nemám problém. Ale někdy prostě jen odpočítávám hodiny do dalšího dne a jen tak se protloukám,“ sdělila herečka Sunday Telegraph.



„Vůbec si neužívám být svobodná. Není to něco, po čem bych toužila. Není na tom nic hezkého. Není na tom nic obdivného,“ pokračovala Angelina.

Doposud byl vedle ní vždy nějaký muž, který ji podržel v těžkých chvílích. Ať už se rozhodla pro odstranění ňader v rámci prevence rakoviny, nebo měla psychické problémy a extrémně hubla. Nyní se Jolie učí popasovat s životem sama.

„Tento rok byl pro mě po emocionální stránce hodně těžký. Objevily se mi nějaké další zdravotní problémy. Takže musím navíc pravidelně monitorovat i svůj zdravotní stav. Někdy se cítím opravdu špatně. Ale opravdu se snažím stále usmívat, neztrácím úsměv na tváři. Vždycky je potřeba si uvědomit, že jsme obklopeni láskou,“ doplnila s tím, že hodně přemýšlí o své budoucnosti a už nesní o hloupostech jako dřív.

„V mém věku už si přeji jen to, abych byla opravdu zdravá a byla tu pro své děti,“ dodala.

Angelina Jolie a Brad Pitt se rozvádějí (září 2016):



