Jolie: Dala bych cokoli za to, aby se mnou matka v době rozvodu byla

Matka Angeliny Jolie Marcheline Bertrandová zemřela v roce 2007. Ve věku 56 let podlehla rakovině a pro herečku to byla obrovská rána, protože k matce měla vždycky mnohem blíž než k otci Jonu Voightovi.

„Dala bych cokoli za to, aby tady mohla být moje matka se mnou v době rozvodu. Opravdu jsem ji v posledních měsících moc potřebovala,“ sdělila Angelina v rozhovoru pro francouzskou verzi časopisu ELLE.



„Často jsem k ní promlouvala v mysli a přemýšlela nad tím, co by mi tak asi poradila nebo čím by se mě snažila uklidnit. Určitě by mě navedla na správnou cestu,“ pokračovala.



Angelina by si přála, aby její maminka viděla, jak má šikovná vnoučata. „Vím, že by byla jako babička úžasná. Byla by jim oporou, naučila by je spoustu věcí. Mrzí mě, že jí nemůžu říct, jak jsou některé děti v něčem po ní,“ doplnila Jolie.

Podle herečky není většího daru, než být matkou. Když byla mladší a děti ještě neměla, její matka jí často říkala, že jednou pozná, co je to opravdová láska, až bude mít vlastní děti.

„Dnes už to vím. Být matkou je požehnání. Je to ten nejkrásnější dar. Cokoli dělám, dělám pro svoje děti. Naslouchám jim a snažím se jim porozumět. Chci, aby se cítily komfortně a v životě jim nechybělo nic, po čem jejich srdce touží,“ dodala matka Maddoxe (15), Paxe (13), Zahary (12), Shiloh (11) a osmiletých dvojčat Knoxe a Vivienne.