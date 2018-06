Jolie se dohodla s Pittem, o šest dětí se bude starat herečka

Prohlášení, které zveřejnil zástupce herečky, upřesňuje, že děti zůstanou v péči matky a otec je bude moci jen navštěvovat.

Pitt, který podle agentury AP žádal střídavou péči o děti, se ke zprávě dosud nevyjádřil.

„Můžeme potvrdit, že se obě strany dohodly na tom, že děti budou výhradně v péči matky. V souladu s touto dohodou bude šest dětí u matky a nadále budou docházet na dohodnuté terapeutické sezení s otcem. Takový postup byl doporučen i odborníky s ohledem na děti,“ sdělil mluvčí herečky.

O rozvod požádala v září Jolie a jako příčinu rozvodu uvedla „neslučitelné rozpory”. Pár spolu žil dohromady 12 let a má tři vlastní a tři adoptované děti ve věku od osmi do 15 let. Pitt požadoval původně střídavou péči, ale Jolie s ní nesouhlasila.

Média uváděla, že za rozchodem slavného páru stojí Pittovo chování k dětem. Pitt se podle médií při jedné cestě letadlem opil a následně na své děti křičel a fyzicky je napadal. Kvůli tomu měla herce vyšetřovat policie. To však on ani Jolie nepotvrdili.

Pohádka končí. Hvězdný pár se rozvádí:

Brad Pitt a Angelina Jolie se dali dohromady během natáčení snímku Pan a paní Smithovi, který měl premiéru v roce 2005. Pitt se poté rozvedl se svou tehdejší manželkou herečkou Jennifer Anistonovou, s níž se oženil v roce 2000. Jolie za sebou měla už dvě manželství - s Billym Bobem Thorntonem a s Jonnym Lee Millerem. Jolie a Pitt se po několika letech společného soužití sezdali v roce 2014.