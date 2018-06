Chci svým dětem ukázat pravý svět a ne jen vězení Hollywoodu, říká Jolie

Herečka je nyní v Kambodži, kde natáčí svůj nový film. A právě tam se rozpovídala na téma rozvodu. Všechny děti do exotické země odcestovaly s ní, nechce je teď opouštět ani na jeden den.



„Nechci o tom moc mluvit. Ale ráda bych řekla, že jsme si prošli tím nejtěžším obdobím v našem životě. Přesto jsme ale rodina a vždycky rodina budeme, sdělila herečka v rozhovoru pro stanici BBC.

„Bylo to opravdu tak těžké. Ale myslím, že se v této situaci našlo mnoho lidí, protože nejsme jediní, komu se něco podobného přihodilo,“ myslí si Jolie, která je nyní na šest dětí sama. Všechny jsou totiž v její výhradní péči. Ovšem k ruce má samozřejmě chůvy.



„Zaměřuji se teď jen na své děti, na naše děti. Až to bude všechno za námi, věřím, že budeme silnější než kdy předtím. Zocelí nás to. Teď bych ráda s dětmi cestovala po celém světě a objevovala nové věci. Přeji si, aby byly moje děti hlavně šťastné a spokojené. Chci jim ukázat, jaké mají možnosti. Že mohou dělat cokoli, co si jen budou přát. Zaslouží si vidět pravé barvy světa a ne být jen v hollywoodském vězení, kde by nemohly mít normální život,“ dodala šestinásobná matka Maddoxe (15), Paxe (13), Zahary (12), Shiloh (10) a osmiletých dvojčat Knoxe a Vivienne.



Jolie se s Bradem Pittem (53) rozvedla na konci loňského roku po dvanáctiletém vztahu. V roce 2012 se zasnoubili a v roce 2014 uspořádali svatbu v malé kapli zámku Miraval ve vesnici Correns na jihu Francie, který si pořídili v roce 2008.