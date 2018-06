Jolie nesmí Pittovi bránit v kontaktu s dětmi ani kontrolovat telefonáty

Herec Brad Pitt (53) prolomil od rozchodu s Angelinou Jolie (41) hradbu mlčení a prozradil, co má v plánu. Hodlá začít...

Herečka a režisérka Angelina Jolie (42) před dvěma lety natáčela film U moře. Jako režisérka do hlavních rolí obsadila...

Herečka Angelina Jolie (42) přiznala, že se necítí dobře, když je bez partnera. Dvanáct let byla zvyklá na to, že někdo...

Jolie svěřila produkci synům a naznačila, že s Pittem postrádala lásku

Herečka a režisérka Angelina Jolie (42) v těchto dnech představuje svůj nový film First They Killed My Father. Na...