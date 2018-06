Angelina Jolie dál bojuje za zdravá prsa: vyšla si bez podprsenky

14:37 , aktualizováno 14:37

Herečka Angelina Jolie, která si před více než třemi měsíci nechala preventivně odstranit obě prsa, vyslala do světa další vzkaz. Na let z Los Angeles do Londýna se vypravila bez podprsenky, čímž ukázala, že přednosti není nutné po zákroku vůbec schovávat.