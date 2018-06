Jolie a Pitt se na červený koberec sladili, oba přišli v pánském obleku

Ženám na slavnostních událostech projde leccos. Kdyby měl rozvázaného motýlka Brad Pitt, bylo by to společenské faux pas, zatímco u jeho partnerky je to zajímavý módní doplněk.

Pánský styl poslední dobou frčí. Na cenách Grammy přišla v obleku Madonna, na pražském Plesu v Opeře zase večerní róbu v pánském stylu předvedla Gábina Partyšová.

Svého motýlka nachala Angelina Jolie rozvázaného, Bradu Pittovi ho ale neustále upravovala.

Angelina Jolie se tak zas ukázala na nedělním předávání cen Britské filmové akademie (BAFTA). Byla jedinou dámou, která si na událost nevybírala večerní róbu, i když většina jejích kolegyň to také pojala méně honosně než třeba na Oscarech. V tmavých jednoduchých šatech přišla Amy Adamsová nebo Uma Thurmanová. Také Cate Blanchettová vsadila na černou, ale měla alespoň stříbrné květy na bocích a doplnila je výrazným šperkem.

Zazářit tak mohla herečka Lupita Nyong'o v zelené róbě se zlatým páskem a stejně zlatými náramky.

Nejvíc ale na červeném koberci svítila zpěvačka Lily Allen, která přišla na ceny podpořit svou matku Alison Owenovou. Ta byla totiž jako producentka nominovaná na cenu za film Zachraňte pana Bankse.

Lily Allen na cenách Britské filmové akademie

V oranžovo-růžových šatech od Vivienne Westwoodové s velkou mašlí na zadku a výrazným růžovým doplňkem ve vlasech upoutala zpěvačka pozornost všech a byla bezesporu nejbarevnějším hostem slavnostního večera.

