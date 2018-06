Angelina Jolie o natáčení s Pittem: Nejtěžší bylo režírovat naše hádky

Drama By the Sea je o manželské krizi. Slavný pár si tak prošel před kamerou tím, čemu se v reálném životě snaží vyhnout. „Nejtěžší bylo režírovat naše hádky,“ přiznala Angelina Jolie. Nebylo pro ni snadné být uvnitř scény a zároveň na ni pohlížet zvenčí.

Dávat manželovi režijní pokyny bylo složité, ale podle Angeliny oba tento vztah nadřízeného s podřízeným ustáli a dokonce je to ještě více sblížilo. „Pochopila jsem a začala si vážit jeho tvůrčí práce a pracovní etiky ještě více než předtím,“ říká Jolie.

Děj filmu se odehrává ve Francii 70. let. Angelina Jolie hraje bývalou tanečnici Vanessu a Brad Pitt jejího manžela, spisovatele Rolanda. „Je to o třech párech, každý je v jiném stádiu života. Vyvstávají otázky, co se stalo Rolandovi a Vanesse a jak se dostali tam, kde jsou teď,“ popisuje Jolie.

Snímek by se měl v českých kinech objevit 19. listopadu.

