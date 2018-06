Angelina Jolie a Brad Pitt si koupili zámek za miliardu

Luxusní palác nakonec zvítězil nad ostatními ze stovky nemovitostí, které jim agenti vyhledali a nabídli za poslední rok. Pitoreskní zámek má svou vlastní vinici, vodní příkop, jezero a les. Angelina a Brad se údajně do nového sídla zamilovali při pohledu z helikoptéry. V jihofrancouzském šlechtickém sídle chtějí vychovávat svou početnou rodinu.



Zámek Chateau Miraval

Do zámku se má hollywoodský pár přestěhovat natrvalo na přelomu července a srpna, kdy by měla Angelina přivést na svět dvojčata.

"To místo se nazývá Chateau Miraval a je poblíž maličké vesničky Brignol v srdci regionu Var nedaleko Aix en Provence. Silnice k zámku je dlouhá asi tři míle. Je tam jezero a bazén a fontány a pole s poníky a zámek je obklopený rozlehlým lesem, takže nikdo je nebo jejich děti nebude moct fotografovat. Oba jsou nadšení, jelikož hledali vhodné místo na riviéře více než rok a je to přesně to, po čem pátrali," prozradil zdroj blízký hollywoodskému páru.

"Loni si Brad a Angelina vzali helikoptéru a letěli podél riviéry a přistávali v zahradách domů, které se jim líbily, a běželi dovnitř ptát se lidí, zda nechtějí nemovitost prodat. A tuto našli úplně stejným způsobem před pár týdny a řekli majiteli, aby si stanovil cenu, a ačkoli je to ohromná suma peněz, jsou rádi, že to mohou koupit, protože přesně to si představovali. Přestěhují se sem asi během tří měsíců a budou tady žít dlouhodobě," dodal.

Po Francii toužila prý především Angelina, její loni zesnulá matka Marcheline Bertrandová pocházela právě ze země galského kohouta.

"Už si nakoupili pár starožitností za miliony dolarů, aby celý dům zaplnili, a plánují renovace ve spolupráci s týmem berlínských architektů. Plánují přihlásit děti na místní francouzské školy a mají tady již řadu přátel, jako jsou Bono, Johnny Depp a Vanessa Paradisová," dodal zdroj.