Jolie se na premiéře vyprsila, Pitta napadl muž útočící na celebrity

Herec byl překvapený, když z davu vyběhl útočník. Členové bezpečnostní služby ho ale zadrželi a přivolaná policie muže odvezla v poutech. Brad Pitt se ale po útoku nenechal vyvést z míry a poté opět mával ostatním fanouškům.

"Policisté říkali, že to vypadalo jako úmyslný čin, ale to ještě musíme přešetřit," cituje seržanta Leonarda Calderona list New York Post.



Vitalije Seďuka, který napadl Brada Pitta, odvedla policie (Hollywood, 28. května 2014).

Seďuk naposled vyváděl na červeném koberci v Cannes, když představitelce americké Ošklivky Betty vlezl pod sukni (více zde). V minulosti se na červeném koberci pokusil políbit herce Willa Smithe, podruhé dal hlavu do rozkroku herci Bradleymu Cooperovi a o totéž se pokusil u Leonarda DiCapria.

Novinář strčil herečce v Cannes hlavu pod sukni:

VIDEO: Novinář strčil herečce v Cannes hlavu pod sukni Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

I přes tuto nepříjemnost největší pozornost na sebe strhla Angelina Jolie. Přítomné ohromila dech beroucímí koženými šaty, které zvýrazňovaly její poprsí. Herečka, která kvůli riziku rakoviny prsu loni podstoupila oboustrannou mastektomii (více zde), vystavila na odiv své přednosti a připomínala jednu ze svých slavných filmových postav Laru Croft.



Po pózování novinářům a rozdání autogramů fanouškům pár odešel na promítání filmu Zloba - Královna černé magie (recenzi najdete zde). V snímku kromě Jolie hraje také dcera herecké dvojice Vivienne (5). Na světovou premiéru dorazilo také jejich dalších pět dětí.

"Je to poprvé, kdy byly mé děti schopny přijít na maminčinu premiéru. Jsou v zákulisí, hrají si a čekají. Ale nastrojily se a chtěly jít. Říkala jsem jim, že nemusejí. Vzaly si své věci a byly hrozně roztomilé. Je to taková zábava, dělat to nejen jako práci, ale zároveň si hrát s rodinou," prohlásila herečka.