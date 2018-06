Angelina chce hrát pornohvězdu

11:02 , aktualizováno 11:02

Téměř každý herec či herečka má svoji vysněnou roli, kterou by jednou chtěl hrát. Nejinak je tomu i v případě hollywoodské hvězdy Angeliny Jolieové, která se netají tím, že by si ráda v životopisném snímku zahrála legendární pornohvězdu Lindu Lovelaceovou, známou například z filmu Deep Throat, která si vrchol své slávy prožila během sedmdesátých let minulého století.