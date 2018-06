Angelina chce chodit nahoře bez

“Většinu svého času chci trávit pouze v džínách, nahoře bez,” svěřila se Angelina Jolie. “Chlapi, které vídáte pracovat venku, na sobě nikdy tričko nemají.”

Herečka, která v současnosti pracuje na pokračování kultovního snímku Tomb Raider, si nechala nadávno do svého domu nainstalovat požární tyč. Vede z její ložnice do kuchyně, která je o patro níž. “Nic se mi nezdá víc sexy než požární tyč. Určitě s ní budu experimentovat,” těší se herečka.

Angelina v současné době řeší rozvodové řízení s druhým manželem, Billy Bobem Thortonem. “Naše priority se změnily doslova přes noc,” podotkla k tomu. Svůj zájem nyní obrací ke svému prvnímu muži.

“Chci, aby Johny věděl, že ho miluju. Myslím však, že je zbytečné mu to říkat – moc dobře to ví. Jsem mu vděčná za to, jak dobrým byl manželem, když jsme spolu žili,” dodala hvězda.