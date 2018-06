Angelina a Brad si adoptují další dítě z Etiopie

Dvaatřicetiletá kráska a její o jedenáct let starší milenec vyrazí do východoafrické země na podzim, aby si tam v sirotčinci vyhlédli dalšího potomka. Bude to již páté dítě. Osvojili si společně šestiletého Maddoxe z Kambodže, tříletého Paxe Thiena z Vietnamu a dvouletou Zaharu z Etiopie. Vedle toho se jim loni v květnu narodila jejich vlastní holčička Shiloh Nouvel.

"Brad a Angelina nedělají žádné tajnosti se svým nadšením pro rozšiřování své duhové rodiny. Angelina zvláště cítí velmi silně, že zatímco Shiloh bude vyrůstat a sledovat rodinnou podobu mezi sebou a svými vlastními rodiči a Maddox a Pax budou spojeni svým místem narození, Zahara nebude mít žádné takové blízké pouto. Brad a Angelina doufají, že když najdou brášku či sestřičku pro Zaharu, pomůže jí to cítit se lépe a být šťastná ve své vlastní kůži. A že je to rovněž zase sblíží," tvrdil zdroj britskému Daily Mail. Pár chce navštívit etiopskou agenturu Wide Horizons letos v listopadu.