Módní deja vu: Merkelová přišla na operní festival v obnošených šatech

Přijít na takovou událost dvakrát ve stejných šatech je pro módní policisty neodpustitelný prohřešek. Běžní Němci však kancléřce úsporný šatník nejen promíjejí, dokonce na ni pějí chválu.

Vyhazovat peníze v době všeobecného šetření za drahé róby, které si vezmete jen jednou, je zbytečné. Recyklací šatů si tak Merkelová získává příznivce a navíc může ukázat, že se za čtyři roky téměř nezměnila. Kancléřka má dokonce stejný účes i šperky. Jedinou inovací je kabelka. Úplně stejně vypadá i její manžel Joachim Sauer.

Angela Merkelová s manželem na operním festivalu v Bayreuthu v roce 2008 Angela Merkelová a její manžel Joachim Sauer na operním festivalu v Bayreuthu 2012

Merkelová už dříve několikrát sklidila posměch za to, že si bere stejné šaty na kulturní akce. "No a co? Normální lidi oblečení taky nevyhazují nebo nedávají charitě po jednom nošení. Přinejmenším to je na ní sympatické," napsala jedna ze čtenářek serveru Bild.de.

Německá kancléřka Angela Merkelová přišla na Salcburský festival v letech 2008 a 2010 ve stejném oblečení.

Merkelová je mezi Němci stále oblíbená. Když ve středu večer přijela do Bayreuthu, vítali ji hosté festivalu skandováním "Angie, Angie". Viditelně uvolněná politička dokonce rozdávala autogramy.