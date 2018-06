Anežka Jandová: exkluzivní fotografie nejmladší Jandovy dcery

"Sestřičku jsem si pochovala hned druhý den po porodu, kdy jsme se na ni s Martou a tátou jeli podívat. Je nádherná a jsem z ní nadšená. Už se těším, až ji pustí domů. Co nejdřív za ní pojedu," říká Eliška, Jandova dcera z druhého manželství s Martinou Jandovou, která se teď stala prostřední dcerou slavného zpěváka.

Při návštěvě v porodnici v Podolí malé Anežce prý zrovna měřili sluch. "Slyší," říká s úsměvem Eliška. "Jestli má ale hudební sluch, se ještě neví."

Z toho by měl jistě radost hlavně její otec Petr Janda. Měl by tak do počtu už třetí dceru, která zpívá. Marta Jandová udělala kariéru v Německu se skupinou Die Happy a perlí i na českých divadelních prknech v muzikálu Mona Lisa, Eliška zpívá pro radost, ale dobře. S tátou už si párkrát na veřejnosti zazpívala.

Anežka Jandová přišla na svět v neděli večer v Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí. Po narození vážila 2 860 g a měřila 50 cm. - čtěte Janda má třetí dceru a nový zážitek. Poprvé byl u porodu