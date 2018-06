Anetini fanoušci brečeli jako želvy

Podle Razímové následovala smršť blahopřejných esemesek a e-mailů. "Byl to pro všechny velmi emotivní a dojemný zážitek a nikdo z nás rozhodně nelitoval, že svůj hlas poslal právě Anetě," řekla Razímová, která provozuje na internetu celkem jedenáct domén věnovaných právě této vítězce soutěže SuperStar.

Sama Aneta o vzniku fanklubu zpočátku vůbec nevěděla. Dnes sdružuje její jediný oficiální fanklub téměř stovku aktivních fanoušků, kteří nemohou chybět na žádném jejím vystoupení. Říkají si "Láheláci" od té doby, co Anetě bylo v pražské Brumlovce při soutěžní písničce Whisky, to je moje gusto, rozumět spíš než láhev baculatou, jen "láhelatou".

"Aneta se s nimi potkává pravidelně na koncertech, kam jezdí teď se skupinou Tři sestry," vysvětlil iDNES její bratr Nikola. S těmi skalními se prý dokonce dvakrát sešla jen tak v hospodě. "Jsme domluvení, že s námi budou konzultovat všechny aktivity, které podnikají pod Anetiným jménem," uvedl Nikola. Podle něj je Aneta za jejich podporu ráda. Oni sami tvrdí, že hned jak vystoupí na pódium, hledá je očima.

"Fanklub jsme založili na internetu už v červnu a oficiálně 13. září 2004. Tvoří jej pětadevadesát naprosto normálních lidí různých profesí ve věku od třinácti do sedmapadesáti let. Nejsou to žádní šílenci, žádní magoři, žádné upištěné sámerky, ale seriozní lidičkové, co Anetě drží palce," tvrdí Razímová, které v klubu přezdívají Astra.

Mezi členy fanklubu je i slepý chlapec Roman, který studuje informatiku na univerzitě v Brně. Pro fanklub dělá programového webmastera.

"Máme dokonalou organizaci. Žijeme od Ostravy po Cheb, svážíme se na koncerty auty. Na koncertech se rozdělíme na dvě části, mladí trdlují u pódia, starší postávají u zvukařů, aby dobře slyšeli," prozradila Iva Razímová a dodala, že celý fanklub přeje Anetě hlavně sílu zvládnout skloubit začátek hudební kariéry se školou tak, aby při tom nepadla únavou a byla stále tak přirozená jako doposud.