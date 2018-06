Anetin bratr: Vítěz zažije peklo

Poslední neděle byla pro Anetu nejnapínavější. Porota s jejím výkonem moc spokojená nebyla a už po několikáté ji kritizovala za to, že se na pódiu prakticky nehýbala. Spolu s bratrem jí v neděli na Brumlovce jako vždycky fandila také o jedenáct let starší sestra Denisa.

"To nechápu," komentovala připomínky poroty Denisa. "Neviděla jsem, aby někdo dokázal dělat dvě věci naplno. Nemyslím, že by se neuměla hýbat, ale nepřipadá mi přirozené, aby tam nějak tajtrlíkovala. Herecké kreace u zpěvu nemusím a Aneta taky ne."

Přijede celá Sázava

Nikola je Anetin oblíbenec, ale duší celé rodiny je spíš Denisa. Ta bydlí v Sázavě, stará se o dva malé syny, do toho vede firmám účetnictví a organizuje sestřiny fanoušky. "Právě jsem byla koupit lístky na červnový koncert finalistů SuperStar do Sazka Arény," vysvětlila Denisa důvod, proč se v den rozhovoru pro iDNES ocitla v Praze. "Pojede celá Sázava," smála se a ukazovala padesát vstupenek.

Společně s tátou, který pracuje ve stavební firmě, jsme přemýšleli nad konzervatoří, ale nakonec jsme se shodli na tom, že je lepší mít všeobecné vzdělání.

A tak začala Aneta před dvěma lety dojíždět na stejnou střední ekonomickou školu, kterou vystudovala i Denisa. Podle sourozenců je studentkou průměrnou, nedá se říct, že by jí něco vyloženě nešlo. Do školy teď chodí jenom v pondělí hlavně na testy. Sbírá známky, aby mohla být na konci roku klasifikována. Ze všech předmětů ji prý nejvíc baví tělocvik.

"Víc než hudební, jsme totiž rodina sportovní," řekl iDNES elektrotechnik Nikola, který sám hraje hokej za Nymburk, zatímco Denisa byla mistryní republiky ve skocích na trampolíně. S tenisem skončila Aneta teprve vloni, ráda hraje basket a nejraději lyžuje.

Z Bardáčku přes Doremi a Rozjedy

Pěvecká kariéra Anety začala ve sboru Bardáček (podle učitele hudby Jiřího Bardy), před půldruhým rokem přibylo účinkování s posázavskou kapelou SPB a účast v televizních soutěžích Doremi a Rozjezdy pro hvězdy. Doremi vyhrála spolu s Denisou, v Rozjezdech skončila druhá, za Janou Fabiánovou, dcerou Nadi Urbánkové. Poslední dva roky chodila příležitostně také na hodiny zpěvu k profesorce na konzervatoři Jaroslava Ježka.

"Není sólistka," říkají o sestře sourozenci. Nejlépe se cítí v kapele. Úplně nejraději by si zazpívala pochopitelně s oblíbenou Alanis Morissettovou a z českých zpěvaček s Lenkou Dusilovou nebo s Lucií Bílou. "Je spíš uzavřená, sama od sebe se nám moc nesvěřuje. Spíš něco řekne až když už jde do tuhého," popisují sestru.

Konec Martiny Balogové prý obrečela. "Myslela si, tak jako my všichni, že Martina vydrží až do konce." Jinak si z finálové desítky nejvíc oblíbila Juliana, Petra a Tomáše. Média dokonce psala, že se s Julianem dali dohromady. Ani on sám to nevyvrátil, když na přímou otázku odpověděl: No, comment. "Řekl bych, že jsou kamarádi," odhaduje situaci Nikola.

Z holčičky je kus ženský

Změna vzhledu Anetě prospěla. Po postupu mezi čtyřicítku nejlepších si nechala na radu rodiny zkrátit vlasy a oživit barvu. Pak už se o ní postarali profesionální vizážisté. "Napřed se každé změny bála, ale teď jí ty nové účesy a šaty baví. V soutěži začínala jako holčička, teď je z ní kus ženský," chválí ji Denisa. Zpočátku prý měla strach z toho, co bude šestnáctiletá holka říkat publiku a novinářům. "Zatím mě vždycky příjemně překvapila. Je lepší, když řekne míň, než víc. Klobouk dolů."

Podle aktuálních průzkumů mají diváci Anetu rádi. Sice ne až tolik jako Sámera Issu, ale za to by si od ní víc lidí koupilo desku. Denně dostává tak dvě desítky dopisů, povzbudivých a s prosbou o fotku a autogram. Přišlo prý i pár milostných vzkazů, nějaké dárky pro štěstí. Potěšilo ji několik moc milých a povzbudivých ohlasů od starších lidí. "Zápřah ani popularita zatím Anetě nevadí," tvrdí sourozenci. Co jí dnes chybí? "Moje děti," okamžitě vyhrkla Denisa. "Než šla do soutěže, hlídala je každou sobotu. Stýská se jí po nich, chce je k telefonu a přemlouvá mě, abych s nimi za ní přijela."

Vyhraje Langerová? "Já bych jí to přála," řekla iDNES Denisa, ale Nikola je opatrnější. "Raději ne, bojím se, že první bude zažívat největší peklo."