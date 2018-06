Prvomájové ozvěny: Vignerové vypadlo ňadro, Jákl polibky šetří

Aneta Vignerová se objevila po boku fotbalisty Michala Zemana, s nímž randí od října loňského roku. A jelikož venku vládly letní teploty, někdejší Miss ČR si vzala velmi vzdušné šaty, což se jí nakonec lehce vymstilo.



Poté, co si ji Zeman nadzvedl, aby s ní zapózoval, modelka si hlídala délku šatů, aby neukázala, jaké spodní prádlo nosí. Zapomněla ale na vrchní část, která byla daleko neposlušnější, a tak se objektivům naskytl velmi odhalený pohled. Vignerové totiž vypadlo ňadro.

"To mám teda radost. Už to vypadá, jak když to dělám schválně. No nic, měla jsem se víc hlídat," řekla iDNES.cz Vignerová, která samotný první máj nijak výrazně neprožívá.

"Dodržuju snad jen zvyk o líbání pod třešní, to ještě dám, ale abych to nějak výrazně prožívala, to ne. Pamětníci říkají, že je to spíš pozůstatek komunismu, to už mám raději Valentýna," dodala modelka, která je už sedm měsíců ve vztahu právě s fotbalistou Michalem Zemanem. "Máme se dobře, známe se už rok, randíme od října a je nám fajn."

VIDEO: Romantika na 1. máje. Jáklovi se políbili pod třešní Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Líbačku v centru Prahy na střeše obchodního domu Kotva si užili i manželé Romana a Petr Jáklovi. Známý producent a bývalý kaskadér na kameru iDNES.cz uvedl, že polibky šetří.

"Pro mě je to pořád stejné, jako když jsme se před lety potkali poprvé. Na druhou stranu těmi pravými polibky neplýtváme, protože když si člověk dá polibek po nějakém tom čase, pak je intenzivnější než pusinkování, které bylo na začátku každých pět minut," uvedl Jákl, který ale manželku nakonec rád políbil i před zraky veřejností.

Oba dodali, že nikdy nezapomenou na svůj první polibek, žádný nevydařený si prý nepamatují. "A kromě klasických polibků jsou tu i pusinky našich dětí, ty jsou taky fajn," uzavřela Romana Jákl Vítová.