Aneta Vignerová se rozešla s přítelem, bolest řeší prací

Aneta Vignerová o svém soukromí nerada mluví. Lásku k bývalému juniorskému hráči Baníku Ostrava Michalovi Zemanovi veřejně přiznala, až když spolu byli už půl roku a veřejně se spolu nechali vidět až v dubnu. Bohužel jejich vztah krátce potom skončil. O důvodech rozchodu se modelka bavit nechce.

"Já jsem nikdy neměla potřebu posílat fotky do médií ani hlásit, že jsem po rozchodu a že potřebuju udělat seznamku," říká Vignerová.

Nového partnera zatím nehledá. "Nikdy neříkej nikdy. Já jsem momentálně zavalena prací a takhle mi to vyhovuje, a co bude, to se uvidí."

Požadavky na nového partnera má prosté - porozumění a shodný smysl pro humor. Rozhodně to prý nemusí být fotbalista, jak mnozí odhadují.

"Michal, s kterým jsem se rozešla, pracoval v rodinné firmě a fotbal pro něj byl jen rekreační," říká Vignerová, která v minulosti chodila s fotbalistou Ujfalušim, ale třeba také se zpěvákem Davidem Krausem.