Vignerová: Přemýšlela jsem nad plastikou prsou, ale hlava zvítězila

„Jeden rok jsem si říkala, že by se mi to líbilo. Ale nakonec nějak ta hlava byla silnější a řekla si, že to není potřeba,“ prohlásila bývalá královna krásy. „To je vždy takový humbuk kvůli silikonům u modelek. Většina z nich by je potom nejradši dala pryč, protože některé z nich chtějí být maminky. Myslím si, že to není úplně ono.“

Modelka v poslední době výrazně zhubla. Bylo to kvůli dobrému pocitu i práci. Naštěstí ale neměla problém jako některé ženy, že by zhubla na prsou.

„Prsa jsem nikdy neměla, takže jsem z nich ani nemohla zhubnout. Za půl roku jsem shodila asi tak pět kilo. Nevážím se, neřeším to, ale samozřejmě vím, že jsem hubenější. Původně jsem nechtěla zhubnout tak moc,“ vysvětlila.

Kvůli až příliš štíhlé postavě modelku někteří lidé podezřívali dokonce z anorexie.

„Cítím se super. Někteří říkají, že jsem zhubla moc, jiní, že to vypadá super. Je důležité, že já se cítím dobře. Záleží mi na názorech kamarádů. Mám ale pocit, že veřejnost moje hubnutí hodnotí moc negativně,“ dodala.