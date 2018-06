VIDEO: Umělá prsa? Proč ne, říká Aneta Vignerová

„Proč ne, až jednou ucítím, že to bude potřeba a že bych se s tím cítila líp. Proč to někomu zazlívat, když na to ten člověk má,“ řekla Vignerová v pořadu New Look, který pomáhá ženám se změnou zevnějšku.

V nejnovějším dílu, který televize Óčko vysílá v pondělí ve 21:45, se bude hlavně hodně stříhat a dozvíme se, jak na krátké vlasy.

Sama Vignerová s vlasy příliš neexperimentuje. Do krátkých by rozhodně nešla. „Kdysi mi na jedné soutěži omylem ostříhali vlasy na mikádo. Byly jsme dvě modelky a jedna potřebovala zastřihnout konečky, to jsem byla já a druhá, která měla velmi poškozené vlasy, měla jít na mikádo a nějak se to zaměnilo,“ popsala modelka jedinou dobu, kdy změnila účes.

Pořad New Look také vyzdvihl její módní styl, s nímž často boduje v módních policiích. „Udávám si směr minimalismu, protože jsem výrazná a nemohu si dovolit bohaté róby, takže jsem se našla v jednoduchosti a myslím, že tím se nedá nic zkazit,“ řekla k tomu Vignerová.

Při loňském májovém polibku vypadlo Vignerové ňadro: