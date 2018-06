MÓDNÍ POLICIE: Vignerová a Leová se zkrátka umí obléct

Modelka Aneta Vignerová stylistku potěšila. „Decentní, minimalistický a nevtíravě sexy outfit, skvělý účes i make-up. Sice bych nejraději celosvětově zrušila silonky, ale na to ještě nemám páky,“ řekla.

Moderátorka Zorka Hejdová to prohrála účesem. „Tyhle super šaty á la žena vamp vyžadují decentnější make-up, aby celkový look nevypadal tak prvoplánově sexy. Za průšvih považuji vlasový styling,“ říká Koutská a doporučila by hladký elegantní culík, nebo naopak velký objem.

Misska Monika Leová to podle stylistky prostě umí. „Ideální do města, nenucené a přesto dokonale vyladěné do posledního detailu. Velká inspirace a jednička s hvězdičkou,“ nešetřila chválou.



Kromě českých celebrit hodnotila Gabriela Koutská v pořadu Fashion Time také soutěžící Markétu, která dostala za úkol sestavit za dvacet minut model na téma minimalismus. Celý pořad odvysílá televize Óčko v pátek v 16:30.