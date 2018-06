Modelka Aneta Vignerová poprvé moderovala, Přeučil jí dal jedničku

„Byla to pro mě výzva a jsem ráda, že jsem měla tu možnost se s tím poprat. Říká se, že člověk má mít ty nejvyšší mety a já aniž bych to vybírala, tak to ke mně chodí samo. Oslovili mě a já doufám, že to splnilo očekávání,“ řekla po svém moderátorském debutu na akci profesního magazínu Best of Vignerová.

Se svým výkonem byla spokojená a ohlasy přítomných ji v tom utvrdily. „Vždycky je co pilovat. Nečetla a neuváděla jsem toho zase tolik, ale myslím, že na začátek to šlo. Byla tu řada umělců a lidí, kteří to mohou brát kritickým okem. Hlas byl pochválen, tak to bylo snad v pohodě,“ zhodnotila.

Velkou oporou jí byl Jan Přeučil, který je podle ní dokonalý gentleman. „Myslím, že tu galantnost v sobě člověk musí mít a on ji má. Cítila jsem se vedle něj výborně. Je to pravý gentleman, takže v každé věci, kde jsem si nebyla jistá, mi vyšel vstříc.“

Sám Přeučil je přesvědčen, že právě gentlemanství je to, co mnohým mužům v současné době chybí. „Myslím, že gentlemanství, ohleduplnost, jemnost, příjemné chování k lidem je velice důležité a je to součást demokracie s velkým D. Jak říkal Winston Churchill: ‚Demokracie je systém vědomých občanů, chcete-li gentlemanů.‘ To myslím vystihuje všechno,“ řekl.

Výkon nezkušené kolegyně pochválil. „Měli jsme jednu nebo dvě zkoušky. Malinko jsem ji do toho zasvětil, ale myslím, že se toho zhostila velice příjemně a profesionálně. Myslím, že to byla podle staré klasifikace výborná, podle Evropské unie áčko,“ shrnul herec.