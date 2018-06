Ráda dělám lidi lepšími, říká modelka Aneta Vignerová

Modelka Aneta Vignerová (30) si single život nemůže vynachválit. „Já jsem vlastně díky tomu, že jsem sama a mám na sebe čas, objevila, že jsem vtipná. Dřív jsem si myslela, že jsem spíš trapná,“ směje se Miss ČR z roku 2009.

Už nehodlá o všem jen mluvit, ale rozhodla se konat. „Byla jsem celkem velký lenoch. Našla jsem v sobě jistý druh kreativity a rozhodla jsem se, že to trošku rozvinu. O věcech už tolik nemluvím, ale spíš je dělám,“ říká Vignerová.

Královny krásy se většinou pouští do charity, aby pomáhaly lidem. Aneta Vignerová na to jde trochu jinak. „Zjistila jsem, že mě baví dělat lidi lepšími. Začala jsem děsně ujíždět na Instagramu a Facebooku a na těch mluvících stories a ty zpětné reakce jsou úžasné,“ vysvětluje svůj aktivní život na sociálních sítích.

“Takže mě baví lidi inspirovat, dělat je hezčíma, poradit jim,“ říká rodačka z Havířova.

Jednou z hlavních modelčiných zálib je móda. „Dělat nějaké hezké šaty různých délek a vzorů a navrhnout si nějaké boty, to by bylo super,“ dodává.

Za své poslání ovšem považuje mateřství. „Strašně se těším, až jednou budu mít rodinu. To jsem v sobě měla vždycky a myslím si, že v tom se najdu a moc se na to těším. Vidím se v těch dětských parcích a jak děti doprovázím na kroužky a vaříme spolu,“ popisuje zasněně.

V současné době ovšem nemá partnera, s nímž by vysněnou rodinu založila. Uvažovala tedy o tom, že si pořídí alespoň psa a zjistí, jak na tom s péčí o jinou bytost ve skutečnosti je. „Přemýšlela jsem nad tím a dokonce i máma mi řekla, že to není špatný nápad si psa pořídit. Ale jak jsem se do toho najednou ponořila a zjistila jsem, že mě to vlastně opustilo,“ vysvětlila misska.

Je jen otázkou času, kdy se dočkáme první módní kolekce pod taktovkou jedné z nejstylovějších modelek u nás a jestli trumfne trendy kousky z řad značek známých fotbalistů.