Vignerová pózuje jako nevěsta, ale sama otálí. Zeptat se musí on

„Vezme si mě přítel? To je otázka, která musí mířit na něj. Myslím, že žena by se muže ptát neměla. Určitá tradice v podobě pokleknutí a dojetí musí být,“ míní Aneta Vignerová, která opět randí s fotbalistou Michalem Zemanem, s nímž se na krátkou dobu rozešla a znovu se k němu vrátila.

Svatbě se rozhodně nebrání a dokonce má jasnou představu, jak by měly vypadat její svatební šaty. „Svatbu chci mít jednoduchou v bílých šatech minimalistického vzhledu i střihu. A jinak vhodný čas na vdávání je tehdy, kdy to oba ve vztahu cítí. A taky si myslím, že by dítě mělo přijít do úplné rodiny,“ doplnila modelka.

Aneta Vignerová si zkusila svatební šaty v rámci focení pro soutěž Souboj nevěst, jíž je patronkou spolu s kolegyní z modelingové branže Terezou Fajksovou. Zajímavé je, že kvůli fotografii se neváhala obléknout do černých svatebních šatů.

V Souboji nevěst bojují dámy o věno. Jinými slovy všechny musí mít před svatbou a ta, která vyhraje, dostane servis, o kterém před vdáváním sní každá žena.

„Určitě je to zajímavá výzva, ale já bych se asi styděla. Raději jsem na té druhé straně. Slečny velmi obdivuji. I když je má práce být hodně na očích, vnitřně jsem stydlivka,“ dodala k soutěži Vignerová.

„Já už mám do konce života dosoutěženo. Ale zase ty ceny jsou velmi lákavé,“ dodala se smíchem Tereza Fajksová. Souboj nevěst vyvrcholí velkým finále na konci února v Praze.