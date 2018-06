MÓDNÍ POLICIE: Hrubešové doplňky nepomohly, Vignerová je trendy

Případ první: Eliška Bučková

Jednotlivé kousky jsou fajn, ale takhle dohromady je to špatné. K výrazným kozačkám a úzkým legínám by víc seděl kabátek. Také bychom sundali velké kruhy z uší, které na modelu jen podtrhují to, že vypadá jako z poutě. Zkrátili bychom taky vlasy, čímž by Eliška získala větší punc serióznosti.

Případ druhý: Aneta Vignerová

Úzké džíny bez opasku, do nich zastrčená trendy košile, to je skvělý tah. Bundička a boty v zemitých barvách krásně model doladí. Kabelka a hodinky jako doplňky jsou dostačující. K tomu krásné vlasy i make-up, takže bez pokuty.

Případ třetí: Markéta Hrubešová

I když určitě nejde o laciné kousky, působí dost lacině. Na vině jsou neforemné šaty nebo tričko nebo co to je s tzv. vodou. Říká se, že kvalitní kabelka a boty model vždy zachrání, ale tady se to bohužel nepodařilo.

