Aneta šetří, má za tři

První česká SuperStar se před časem pochlubila, že její největší investicí bylo auto v hodnotě jednoho milionu korun pro tatínka. Byt, který si před rokem koupila na pražském Žižkově, prý měla na hypotéku. A dům, jejž slíbila svému bratrovi, je zatím v kategorii 'nezrealizováno'.

Za co tedy nejvíc utrácí? "Zatím se snažím nerozhazovat a šetřím," směje se nejpopulárnější zpěvačka současnosti. "O své peníze se starám sama a učím se s nimi hospodařit," říká. Prý to rozhodně neznamená, že by byla lakomá.

"Samozřejmě plním přání svým nejbližším a ráda jim dělám radost," tvrdí. I sama sobě Aneta ledacos splnila. Pořídila si finančně velice nákladný systém na nahrávání muziky, ohromné množství kytar (při koncertě má na každou písničku speciální nástroj), klávesy a speciální programy na mixování hudby. "Dělá mi radost, jak nádherně to voní novotou. To miluju," usmívá se.

Díky své sbírce nástrojů tak konečně může muziku tvořit sama. "Myslím, že se to hodně projevilo na mém novém albu Dotyk, kde jsem si většinu věcí psala sama. Jak texty, tak muziku. Dokonce jsem vymýšlela i pěveckou linku," pochlubí se Aneta, která na svém nedávném koncertu v paláci Akropolis převzala z rukou zástupců hudebního vydavatelství Sony BMG platinovou desku za třicet tisíc prodaných kusů.